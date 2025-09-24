Годували окупантів та катували полонених на Херсонщині: СБУ затримала двох агентів РФ

Серед фігурантів - 40-річний чоловік, який після окупації добровільно перейшов на бік росіян і вступив до лав катівні, розгорнутої на базі місцевої виправної колонії.

Окупанти призначили зрадника "молодшим інспектором управління виконання покарань по Херсонській області РФ". До його обов'язків входила охорона камер, в яких перебували учасники руху опору.

Крім того, СБУ затримала власницю магазину з Бериславського району, яка займалася розселенням загарбників по домівках односельчан, які виїхали на підконтрольну Києву територію. Також вона забезпечувала росіян продуктами та здавала їм громадян, які чинили спротив РФ.

Після того, як Херсон було звільнено від окупантів, зрадниця втекла у Дніпропетровську область, де її було затримано на орендованій квартирі.

Наразі зрадники перебувають під вартою. Їм повідомлено про підозру за чч. 4, 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність), яка передбачає до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.