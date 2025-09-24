Кормили оккупантов и пытали пленных на Херсонщине: СБУ задержала двух агентов РФ

Среди фигурантов - 40-летний мужчина, который после оккупации добровольно перешел на сторону россиян и вступил в ряды пыточной, развернутой на базе местной исправительной колонии.

Оккупанты назначили предателя "младшим инспектором управления исполнения наказаний по Херсонской области РФ". В его обязанности входила охрана камер, в которых находились участники движения сопротивления.

Кроме того, СБУ задержала владелицу магазина из Бериславского района, которая занималась расселением оккупантов по домам односельчан, которые выехали на подконтрольную Киеву территорию. Также она обеспечивала россиян продуктами и сдавала им граждан, которые оказывали сопротивление РФ.

После того, как Херсон был освобожден от оккупантов, предательница сбежала в Днепропетровскую область, где была задержана на съемной квартире.

Сейчас предатели находятся под стражей. Им сообщено о подозрении по чч. 4, 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность), которая предусматривает до 15 лет заключения с конфискацией имущества.