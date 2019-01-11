Главные спонсоры Brexit усомнились в выходе Британии из ЕС

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Причиной стала ситуация в британском парламенте

Крупнейшие доноры Brexit, миллиардер Питер Харгривз и финансист Криспин Оуди, считают, что Великобритания останется в составе ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters .

Причиной стала ситуация в британском парламенте. Харгривз считает, что правительство, скорее всего, сначала попросит продлить формальный процесс выхода из ЕС, а потом и вовсе назначит повторный референдум. Миллиардер предоставил 3,2 млн фунтов (4 млн долларов) на кампанию с Brexit.

"Я полностью сдался. Я в полном отчаянии, я не думаю, что Brexit вообще состоится. Сторонники ЕС делают ставку на тот факт, что люди настолько устали от всего этого, что они просто скажут: Господи, мы просто останемся", - сказал он.

С ним согласен и Криспин Оуди, который вложил 870 тыс. фунтов в компанию с поддержки Brexit.

"К сожалению, в вопросе Brexit никто не продемонстрировал лидерских качеств, процесс без лидера, и это проблема", - сказал Оуди.

Напомним, глава Международной ассоциации воздушного транспорта Александр де Жунак заявлял о возможном нарушении авиасообщения в Европе, в случае Brexit без заключения соглашения с ЕС.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Британия покинет Евросоюз 29 марта. Также Мэй заявила, что парламент Великобритании проведет голосование по Brexit 15 января.