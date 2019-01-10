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Экс-главы Минобороны Британии заявили об угрозе нацбезопасности страны из-за Brexit

Новости » Политика    10.01.2019 - 19:16
Экс-главы Минобороны Британии заявили об угрозе нацбезопасности страны из-за Brexit
Иллюстративное фото (GettyImages)

С этим предупреждением они написали письмо лидерам Консервативной партии

Экс-министры обороны Великобритании Ричард Дирлав и Чарльз Гатри заявили, что соглашение премьер-министра Терезы Мэй о Brexit угрожает национальной безопасности Британии. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Они написали письмо лидерам Консервативной партии, в котором предупредили, что соглашение "несет фундаментальную угрозу национальной безопасности страны".

Напомним, глава Международной ассоциации воздушного транспорта Александр де Жунак заявлял о возможном нарушения авиасообщения в Европе, в случае Brexit без заключения соглашения с ЕС.

Ранее премьеер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Британия покинет Евросоюз 29 марта. Также Мэй заявила, что парламент Великобритании проведет голосование по Brexit 15 января.

Отметим, что вчера палата общин парламента Великобритании проголосовали за то, чтобы премьер-министр в течение трех дней раскрыла свой запасной план по выходу из ЕС.

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