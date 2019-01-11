Головні спонсори Brexit засумнівалися у виході Британії з ЄС

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Причиною стала ситуація в британському парламенті

Найбільші донори Brexit, мільярдер Пітер Харгрівз і фінансист Кріспін Оуді, вважають, що Велика Британія залишиться у складі ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters .

Причиною стала ситуація в британському парламенті. Харгрівз вважає, що уряд скоріше за все, спочатку попросить продовжити формальний процес виходу з ЄС, а потім і зовсім призначить повторний референдум. Мільярдер надав 3,2 млн фунтів (4 млн доларів) на кампанію з Brexit.

"Я повністю здався. Я в повному розпачі, я не думаю, що Brexit взагалі відбудеться. Прихильники ЄС роблять ставку на той факт, що люди настільки втомилися від всього цього, що вони просто скажуть: Боже, ми просто залишимося", - сказав він.

З ним згоден і Кріспін Оуді, який вклав 870 тис. фунтів в компанію з підтримки Brexit.

"На жаль, у питанні Brexit ніхто не продемонстрував лідерських якостей, процес без лідера, і це проблема", - сказав Оуді.

Нагадаємо, глава Міжнародної асоціації повітряного транспорту Олександр де Жунак заявляв про можливе порушення авіасполучення в Європі, у разі Brexit без укладення угоди з ЄС.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що Британія покине Євросоюз 29 березня. Також Мей заявила, що парламент Британії проведе голосування щодо Brexit 15 січня.