Глави МЗС 12 країн ЄС заявили про загрозу євроінтеграції Грузії через дії уряду

Міністри закордонних справ 12 країн-членів Євросоюзу звернулись до Єврокомісії з проханням надати коментарі щодо того, як ухвалення Грузією скандального проєкту "Про прозорість іноземного впливу" відобразиться на її євроінтеграції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Эхо Кавказа"
Як зазначається у повідомленні, "велику стурбованість з приводу стрімкого погіршення ситуації в Грузії" висловили глави МЗС Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Латвії, Ірландії, Литви, Нідерландів, Польщі та Швеції.
Вони просять Борреля і Вархелі "негайно надати усну інформацію Європейській комісії про те, як пропонований закон вплине на реалізацію (Грузією) дев'яти кроків (для вступу в ЄС.
"Ми просимо вас зробити це в пріоритетному порядку і забезпечити, щоб ця публічна оцінка з'явилася до остаточного голосування в парламенті Грузії", - сказано в заяві.
Як наголосили європейські міністри, уряд Грузії ставить під загрозу європейську інтеграцію країни, а пропонований закон "є ще однією ознакою тривожної траєкторії відкату демократії та прав людини в Грузії".
Нагадаємо, сьогодні Комітет з юридичних питань парламенту Грузії стрімко підтримав у третьому читанні скандальний законопроєкт про "іноагентів".
У квітні парламент Грузії у першому читанні схвалив законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", метою якого є контроль і стримування діяльності іноземних неурядових організацій, що займаються громадянськими правами в Грузії.
Торік правляча партія намагалася схвалити документ, однак після масових протестів його відклали. Однак попри очікуваний результат, текст нинішнього законопроєкту майже повністю збігається з торішнім. Головною відмінністю є лише сам термін - "іноагент" замінено на "організація, що здійснює діяльність в інтересах іноземної держави".
Варто зауважити, що документ фактично збіжний із законом, що багато років діє в Росії.
Прагнучи відмінити розгляд скандального законопроєкту, 30 квітня, напередодні другого читання, тисячі грузинів вийшли у центр Тбілісі на акцію протесту, під час якої відбулися жорсткі сутички з поліцією.
Втім, не дивлячись на це, 1 травня депутати парламенту схвалили документ у другому читанні.
А вже 11 травня у Тбілісі відбувся "Європейський марш", що став найбільшим мітингом у сучасній історії країни.
Зокрема президент Грузії Саломе Зурабішвілі виступила з екстренним зверненням на тлі масових протестів.
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