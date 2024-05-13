Главы МИД 12 стран ЕС заявили об угрозе евроинтеграции Грузии из-за действий правительства

Как отмечается в сообщении, "большую обеспокоенность по поводу стремительного ухудшения ситуации в Грузии" выразили главы МИД Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Латвии, Ирландии, Литвы, Нидерландов, Польши и Швеции.

Они просят Борреля и Вархели "немедленно предоставить устную информацию Европейской комиссии о том, как предлагаемый закон повлияет на реализацию (Грузией) девяти шагов (для вступления в ЕС").

"Мы просим вас сделать это в приоритетном порядке и обеспечить, чтобы эта публичная оценка явилась до окончательного голосования в парламенте Грузии", - говорится в заявлении.

Как подчеркнули европейские министры, правительство Грузии ставит под угрозу европейскую интеграцию страны, а предлагаемый закон "еще одним признаком тревожной траектории отката демократии и прав человека в Грузии".

Напомним, сегодня Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии стремительно поддержал в третьем чтении скандальный законопроект об "иноагентах".