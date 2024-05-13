Глави МЗС 12 країн ЄС заявили про загрозу євроінтеграції Грузії через дії уряду

Міністри закордонних справ 12 країн-членів Євросоюзу звернулись до Єврокомісії з проханням надати коментарі щодо того, як ухвалення Грузією скандального проєкту "Про прозорість іноземного впливу" відобразиться на її євроінтеграції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Эхо Кавказа"

Як зазначається у повідомленні, "велику стурбованість з приводу стрімкого погіршення ситуації в Грузії" висловили глави МЗС Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Латвії, Ірландії, Литви, Нідерландів, Польщі та Швеції.

Вони просять Борреля і Вархелі "негайно надати усну інформацію Європейській комісії про те, як пропонований закон вплине на реалізацію (Грузією) дев'яти кроків (для вступу в ЄС.

"Ми просимо вас зробити це в пріоритетному порядку і забезпечити, щоб ця публічна оцінка з'явилася до остаточного голосування в парламенті Грузії", - сказано в заяві.

Як наголосили європейські міністри, уряд Грузії ставить під загрозу європейську інтеграцію країни, а пропонований закон "є ще однією ознакою тривожної траєкторії відкату демократії та прав людини в Грузії".

Нагадаємо, сьогодні Комітет з юридичних питань парламенту Грузії стрімко підтримав у третьому читанні скандальний законопроєкт про "іноагентів".