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Главы МИД 12 стран ЕС заявили об угрозе евроинтеграции Грузии из-за действий правительства

Евросоюз, Понедельник 13 мая 2024 14:20
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Главы МИД 12 стран ЕС заявили об угрозе евроинтеграции Грузии из-за действий правительства Фото: главы МИД 12 стран ЕС выразили большую обеспокоенность по поводу законопроекта Грузии об иноагентах (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Министры иностранных дел 12 стран-членов Евросоюза обратились в Еврокомиссию с просьбой предоставить комментарии о том, как принятие Грузией скандального проекта "О прозрачности иностранного влияния" отразится на ее евроинтеграции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа"

Как отмечается в сообщении, "большую обеспокоенность по поводу стремительного ухудшения ситуации в Грузии" выразили главы МИД Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Латвии, Ирландии, Литвы, Нидерландов, Польши и Швеции.

Они просят Борреля и Вархели "немедленно предоставить устную информацию Европейской комиссии о том, как предлагаемый закон повлияет на реализацию (Грузией) девяти шагов (для вступления в ЕС").

"Мы просим вас сделать это в приоритетном порядке и обеспечить, чтобы эта публичная оценка явилась до окончательного голосования в парламенте Грузии", - говорится в заявлении.

Как подчеркнули европейские министры, правительство Грузии ставит под угрозу европейскую интеграцию страны, а предлагаемый закон "еще одним признаком тревожной траектории отката демократии и прав человека в Грузии".

Напомним, сегодня Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии стремительно поддержал в третьем чтении скандальный законопроект об "иноагентах".

Что предшествовало

В апреле парламент Грузии в первом чтении одобрил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", целью которого является контроль и сдерживание деятельности иностранных неправительственных организаций, занимающихся гражданскими правами в Грузии.

В прошлом году правящая партия пыталась одобрить документ, однако после массовых протестов его отложили. Однако, несмотря на ожидаемый результат, текст нынешнего законопроекта почти полностью совпадает с прошлогодним. Главным отличием является только сам термин - "иноагент" заменен на "организацию, осуществляющую деятельность в интересах иностранного государства".

Следует заметить, что документ фактически совпадает с законом, который много лет действует в России.

Стремясь отменить рассмотрение скандального законопроекта, 30 апреля, накануне второго чтения, тысячи грузин вышли в центр Тбилиси на акцию протеста, во время которой произошли жесткие стычки с полицией.

Впрочем, не смотря на это, 1 мая депутаты парламента одобрили документ во втором чтении.

А уже 11 мая в Тбилиси прошел "Европейский марш", ставший крупнейшим митингом в современной истории страны.

В частности, президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с экстренным обращением на фоне массовых протестов.

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