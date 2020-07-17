Главе Окружного админсуда Киева Вовку сообщили о подозрении

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку. Также подозрение сообщили его заместителю, еще пятерым судьям ОАСК и главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

"17 июля 2020 детективы НАБУ сообщили о подозрении главе ОАСК, его заместителю и еще 5 судьям этого суда, а также председателю ГСА. Продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам", - говорится в сообщении.

Напомним, в июле 2019 года детективы НАБУ провели ряд обысков в Окружном административном суде Киева, в том числе в кабинете главы суда Павла Вовка. Как отметили в НАБУ, обыски проходили по делу возможного совершения уголовных правонарушений главой и отдельными судьями ОАСК. 30 июля Вовка вызвали в Генеральную прокуратуру для вручения подозрения. При этом высший совет правосудия отказался отстранить судью ОАСК Вовка от работы. Однако он сам сложил свои полномочия 20 августа 2019 года.

В ноябре тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка подтвердил, что ГПУ завершила расследование в отношении Вовка, материалы дела передали в суд.

В конце января 2020 года Вовк снова возглавил ОАСК.

Как писало РБК-Украина, 17 июля в ОАСК сообщили о проведении в помещении суда обысков связанных с расследованием дел Майдана.

Позже проведение обысков подтвердили в НАБУ.