ГПУ завершила расследование в отношении судьи ОАСК Вовка, - Рябошапка

Фото: Павел Вовк (oask gov ua)

Дело передали в суд

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил, что расследование в отношении судьи Окружного административного суда города Киева Павла Вовка окончено, и дело передается в суд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Рябошапки изданию "Настоящее время".

На вопрос о том, что произошло с делом о "пленках Вовка" и что с ним произошло в результате того, что суд не разрешил ГПУ продлить сроки расследования, Рябошапка подтвердил, что расследование окончено.

"Открыли материалы дела сторонам для ознакомления, мне кажется", - сказал он.

На уточняющий вопрос, передается ли в суд дело Вовка, Рябошапка ответил положительно.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 26 июля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели ряд обысков в Окружном административном суде Киева, в том числе в кабинете председателя суда Павла Вовка. В НАБУ отметили, что обыски проходили по делу возможного совершения уголовных правонарушений главой и отдельными судьями ОАСК.

Напомним, Высший совет правосудия отказался отстранить судью Окружного админсуда Киева Павла Волка от работы. 20 августа судья Окружного админсуда Павел Вовк сложил свои полномочия главы ОАСК.