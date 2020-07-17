Голові Окружного адмінсуду Києва Вовку повідомили про підозру

Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку. Також підозру повідомили його заступнику, ще п'ятьом суддям ОАСК та голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

Про це повідомили в прес-службі НАБУ.

"17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові ОАСК, його заступнику та ще 5 суддям цього суду, а також голові ДСА. Триває процес вручення підозр ще 4 особам", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в липні 2019 року детективи НАБУ провели ряд обшуків в Окружному адміністративному суді Києва, в тому числі в кабінеті голови суду Павла Вовка. Як зазначили в НАБУ, обшуки проходили по справі можливого вчинення кримінальних правопорушень головою і окремими суддями ОАСК. 30 липня Вовка викликали до Генеральної прокуратури для вручення підозри. При цьому вища рада правосуддя відмовилася відсторонити суддю ОАСК Вовка від роботи. Проте він сам склав свої повноваження 20 серпня 2019 року.

У листопаді тодішній генпрокурор Руслан Рябошапка підтвердив, що ГПУ завершила розслідування стосовно Вовка, матеріали справи передали до суду.

Наприкінці січня 2020 року Вовк знову очолив ОАСК.

Як повідомляло РБК-Україна, 17 липня в ОАСК повідомили про проведення у приміщенні суду обшуків пов'язаних з розслідуванням справ Майдану.

Пізніше проведення обшуків підтвердили в НАБУ.