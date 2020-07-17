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В НАБУ подтвердили обыски в Окружном админсуде Киева

Киев, Пятница 17 июля 2020 17:01
В НАБУ подтвердили обыски в Окружном админсуде Киева
Фото: табличка НАБУ (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Детали обысков не сообщаются

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило проведение обысков в здании Окружного административного суда Киева. При этом детали обысков в НАБУ не сообщили.

Об этом говорится в сообщении НАБУ в Facebook.

Обыски проводятся в помещениях ОАСК и Государственной судебной администрации.

"Детективы НАБУ осуществляют санкционированные обыски… для изъятия предметов, вещей и документов, которые могут иметь значение для уголовного производства", - говорится в сообщении.

При этом в НАБУ пообещали сообщить детали обысков позже.

Фото: обыски в ОАСК (twitter.com/nab_ukr)

Ранее РБК-Украина писало, что в ОАСК сообщили о проведении в помещении суда обысков, связанных с расследованием дел Майдана.

Напомним, ранее сообщалось, что Киевская городская государственная администрация утвердила список присяжных Святошинского районного суда Киева, что дает возможность разблокировать рассмотрение дела о расстрелах 48 участников Евромайдана.

Отметим, на начало июля на рассмотрении в Государственном бюро расследований находились 76 дел Майдана.

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