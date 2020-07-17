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В ОАСК проходят обыски по делам Майдана

Киев, Пятница 17 июля 2020 16:24
В ОАСК проходят обыски по делам Майдана
Фото: ОАСК (facebook.com/OACK)
Автор: Игорь Литвиненко

Обыски не влияют на работу суда

В Окружном административном суде Киева проходят обыски. По словам представителей ОАСК, обыски проводятся в рамках расследования дел Майдана.

Об этом сообщили в пресс-службе ОАСК.

Как отметили в суде, обыски были санкционированы Лининским районным судом Кропивницкого. При этом суд продолжает работу в обычном режиме.

"Сегодня, 17 июля 2020 года, в Окружном административном суде города Киева проводятся следственно-оперативные мероприятия. Среди озвученных оснований - расследование "дел Майдана", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что Киевская городская государственная администрация утвердила список присяжных Святошинского районного суда Киева, что позволит разблокировать дело о расстрелах 48 участников Революции Достоинства.

Отметим, на начало июля Государственное бюро расследований сообщило, что проводит расследование 76 дел Майдана.

Кроме этого сообщалось, что в начале недели в суд направили обвинения против двух черкасских судей по делам Майдана, которые незаконно ограничили свободу 17 участников черкасского Евромайдана.

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