Глава Пентагону може взяти участь у зустрічі Трампа та Путіна на Алясці

Вівторок 12 серпня 2025 08:53
UA EN RU
Глава Пентагону може взяти участь у зустрічі Трампа та Путіна на Алясці Фото: Піт Гегсет (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Глава Пентагону Піт Гегсет може взяти участь у зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна, яка відбудеться на Алясці 15 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Fox News.

На запитання про свою участь у зустрічі Трампа та Путіна на Алясці Хегсет відповів: "Побачимо, як виглядатиме мій графік. Можливо".

Підготовка зустрічі Трампа та Путіна

Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп заявив, що він зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня.

У Кремлі таку інформацію підтвердили. Зокрема, помічник російського диктатора Юрій Ушаков розповів, що США і Росія - це "близькі сусіди", тому було ухвалено рішення про зустріч двох лідерів на Алясці.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що для завершення війни Росії проти України може відбутися "обмін територіями".

За його словами, США спробують повернути Україні ту територію, яка зараз окупована російськими солдатами.

У відповідь президент України Володимир Зеленський нагадав, що територіальне питання закріплене в Конституції, а Україна не віддаватиме свої землі окупантам. Президент України також наголосив, що Росія просуває ідею такого "обміну" без жодних гарантій.

Також сьогодні, 12 серпня, стало відомо, що Управління цивільної авіації США 15 липня перекриє повітряний простір над найбільшим містом штату Аляска, Анкоріджем.

