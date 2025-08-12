Глава Пентагона может принять участие во встрече Трампа и Путина на Аляске

Глава Пентагона Пит Гегсет может принять участие во встрече президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, которая состоится на Аляске 15 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Fox News.

На вопрос о своем участии во встрече Трампа и Путина на Аляске Хегсет ответил: "Посмотрим, как будет выглядеть мой график. Возможно".

Подготовка встречи Трампа и Путина

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп заявил, что он встретится с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске 15 августа.

В Кремле такую информацию подтвердили. В частности, помощник российского диктатора Юрий Ушаков рассказал, что США и Россия - это "близкие соседи", поэтому было принято решение о встрече двух лидеров на Аляске.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что для завершения войны России против Украины может произойти "обмен территориями".

По его словам, США попытаются вернуть Украине ту территорию, которая сейчас оккупирована российскими солдатами.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что территориальный вопрос закреплен в Конституции, а Украина не будет отдавать свои земли оккупантам. Президент Украины также подчеркнул, что Россия продвигает идею такого "обмена" без всяких гарантий.

Также сегодня, 12 августа, стало известно, что Управление гражданской авиации США 15 июля перекроет воздушное пространство над крупнейшим городом штата Аляска, Анкориджем.