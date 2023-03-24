Глава МЗС про ордер на арешт Путіна: почнеться велика закулісна дипломатична битва

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби під час розмови з журналістом Вадимом Карп'яком.

"Зараз почнеться велика закулісна дипломатична битва за повагу до Римського статуту. Тут же питання вже навіть не в Путіні чи Україні, а в тому, що якщо будуть відверто зневажати ордер МКС, то це розвалить МКС", - сказав Кулеба.

Тому, за словами міністра, сам Міжнародний кримінальний суд зацікавлений в дотриманні його актів. До того ж, усі країни, які підтримують МКС, включаться в цю битву за забезпечення виконання ордеру.

"Ясно, що ПАР не відмовиться від визиту Путіна, бо це їх союзник. Але, проігнорувати, я не думаю, що ПАР зможе відверто та зухвало його проігнорувати... Краще боротися зі спробами не виконати ордер, чим боротися за те, щоб такий ордер було видано" - зазначив Кулеба.