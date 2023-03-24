Глава МИД об ордере на арест Путина: начнется большое закулисное дипломатическое сражение

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы во время разговора с журналистом Вадимом Карпьяком.

"Сейчас начнется большое закулисное дипломатическое сражение за уважение к Римскому уставу. Здесь же вопрос уже даже не в Путине или Украине, а в том, что если будут откровенно пренебрегать ордером МУС, то это развалит МУС", - сказал Кулеба.

Поэтому, по словам министра, сам Международный уголовный суд заинтересован в соблюдении его актов. К тому же, все страны, поддерживающие МУС, включатся в эту битву за обеспечение исполнения ордера.

"Ясно, что ЮАР не откажется от визита Путина, потому что это их союзник. Но, проигнорировать, я не думаю, что ЮАР сможет откровенно и дерзко его проигнорировать... Лучше бороться с попытками не выполнить ордер, чем бороться за то, чтобы такой ордер был выдан" - отметил Кулеба.