Глава МИД об ордере на арест Путина: начнется большое закулисное дипломатическое сражение
После выдачи Международным уголовным судом ордера на арест российского диктатора Владимира Путина начнется большое закулисное дипломатическое сражение за уважение к Римскому уставу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы во время разговора с журналистом Вадимом Карпьяком.
"Сейчас начнется большое закулисное дипломатическое сражение за уважение к Римскому уставу. Здесь же вопрос уже даже не в Путине или Украине, а в том, что если будут откровенно пренебрегать ордером МУС, то это развалит МУС", - сказал Кулеба.
Поэтому, по словам министра, сам Международный уголовный суд заинтересован в соблюдении его актов. К тому же, все страны, поддерживающие МУС, включатся в эту битву за обеспечение исполнения ордера.
"Ясно, что ЮАР не откажется от визита Путина, потому что это их союзник. Но, проигнорировать, я не думаю, что ЮАР сможет откровенно и дерзко его проигнорировать... Лучше бороться с попытками не выполнить ордер, чем бороться за то, чтобы такой ордер был выдан" - отметил Кулеба.
Напомним, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.
Согласно решению суда, теперь Путина обязаны арестовать в 123 странах мира, ратифицировавших Римский устав или признавших юрисдикцию МКС.
Однако ЮАР рассматривает варианты, чтобы избежать ареста Путина по ордеру МУС, хотя ранее они заявили, что "осознают юридические обязательства" по ордеру Гааги.
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