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ПАР розглядає варіанти, щоб уникнути арешту Путіна за ордером МКС, - Bloomberg

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П'ятниця 24 березня 2023 16:46
ПАР розглядає варіанти, щоб уникнути арешту Путіна за ордером МКС, - Bloomberg Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Південно-Африканської Республіки отримує юридичні консультації з приводу того, як вчинити з ордером Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора Володимира Путіна в разі, якщо він візьме участь у саміті БРІКС у серпні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Південна Африка підписала Римський статут, який заснував МКС, і зобов'язана виконати наказ про арешт російського диктатора.

"Ми чекаємо уточненого юридичного висновку з цього питання. Ми стурбовані становищем народу України. Ми хотіли б бути в такому становищі, коли ми могли б продовжувати взаємодіяти з обома країнами, щоб переконати їх у необхідності миру", - заявила міністерка міжнародних відносин і співробітництва Наледі Пандор.

Водночас джерела Bloomberg у МЗС ПАР заявили, що Преторія навряд чи буде заарештовувати будь-якого главу держави, який приїжджає. Водночас вони зазначили, що уряд і правлячий Африканський національний конгрес розглядають усі варіанти, щоб уникнути виконання ордера на арешт Путіна.

Південна Африка зайняла нейтральну позицію щодо війни Росії з Україною. Позиція уряду викликала осуд з боку деяких найбільших торговельних партнерів країни, включно зі США та Європейським союзом, а також деяких найбільших банків країни.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

Згідно з рішенням суду, тепер Путіна зобов'язані заарештувати в 123 країнах світу, які ратифікували Римський статут або визнали юрисдикцію МКС.

Раніше Sky News повідомляв, що ПАР має заарештувати Путіна, якщо він приїде на саміт у серпні.

При цьому в ПАР заявили, що знають про свої юридичні зобов'язання з приводу ордера на арешт Путіна.

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МКС Війна Росії проти України
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