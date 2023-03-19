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Арештують Путіна? В ПАР заявили, що "усвідомлюють юридичні зобов’язання" щодо ордеру Гааги

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Неділя 19 березня 2023 15:46
Арештують Путіна? В ПАР заявили, що "усвідомлюють юридичні зобов’язання" щодо ордеру Гааги Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Південна Африканська Республіка знає про свої юридичні зобов'язання щодо ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна, який видав Міжнародний кримінальний суд у п'ятницю.

Про це заявив представник президента ПАР Вінсент Магвеня, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Очікується, що Путін відвідає ПАР у серпні для участі в саміті БРІКС.

"Ми, як уряд, усвідомлюємо наше юридичне зобов'язання. Однак у період до саміту ми продовжуватимемо взаємодіяти з різними зацікавленими сторонами", - заявив представник президента.

Хоча офіційного підтвердження візиту Путіна не було, очікується, що він візьме участь у 15-му саміті БРІКС, як це було 2013 року.

Однак такий візит поставить уряд ПАР у хитке становище після ордера на арешт.

"Ми беремо до відома повідомлення про ордер на арешт, який видав МКС. ПАР, як і раніше, прихильна і дуже сильно бажає, щоб війна в Україні була вирішена мирним шляхом через переговори", - заявив Магвеня.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна через звинувачення у депортації українців.

Пізніше стало відомо, що таке рішення МКС може значно обмежити можливість диктатора виїжджати за кордон, оскільки у 123 країнах його можуть заарештувати.

Крім того, раніше Sky News повідомляв, що ПАР має заарештувати Путіна, якщо він приїде на саміт у серпні.

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