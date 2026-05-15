UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Обмін полоненими Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Глава МОЗ зробив заяву щодо хантавірусу та українців, які опинилися на лайнері

12:26 15.05.2026 Пт
2 хв
Україна є природним осередком циркуляції хантавірусів
aimg Ірина Глухова
Фото: Віктор Ляшко (facebook.com viktor.liashko)

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко прокоментував ситуацію щодо хантавірусу та українців, які перебували у складі екіпажу на лайнері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МОЗ на годині запитань до уряду у Верховній Раді.

Читайте також: Глава ВООЗ закликав країни світу готуватись до нових випадків хантавірусу

"Ми говоримо, що Україна є природним осередком циркуляції хантавірусів. Правда, в нас переважний варіант хантавірусної інфекції - лихоманка з нирковим синдромом", - сказав Ляшко.

Він пояснив, що випадки хантавірусної інфекції з легеневим синдромом, які фігурують у медіа, не є типовими для країни.

За його словами, відомство має всю інформацію про українців, які перебували у складі екіпажу лайнера, - в рамках міжнародних медико-санітарних правил. Зокрема, відомо, куди саме члени екіпажу прибули після рейсу.

Спалах хантавірусу

Круїзний лайнер MV Hondius був змушений зупинитися біля узбережжя Кабо-Верде через спалах хантавірусної інфекції, який уже призвів до загибелі щонайменше трьох людей.

Подорож лайнера розпочалася 20 березня в Аргентині та мала завершитися 4 травня. На момент інциденту на борту перебувало близько 150 пасажирів.

Першим захворів і згодом помер 70-річний громадянин Нідерландів. Його 69-річна дружина також померла в лікарні в Йоганнесбурзі під час підготовки до евакуації. Ще одна смерть також пов’язана з громадянином Нідерландів.

Серед членів екіпажу були п’ятеро громадян України, у яких ознак захворювання не виявили.

Окремо повідомляється, що 14 громадян Іспанії, які могли контактувати з інфікованими, були зобов’язані пройти примусову ізоляцію за рішенням суду.

Тим часом ЗМІ пишуть, що частина пасажирів, які потенційно могли бути контактувати з інфекцією, залишили судно до офіційного підтвердження спалаху та вже роз’їхалися до різних країн без медичного огляду.

Що таке хантавіруси та чи загрожує нашій країні "вірус з лайнера" - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Олег ЛяшкоХантавірусМінстерство охорони здоров'я України