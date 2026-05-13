Глава ВООЗ закликав країни світу готуватись до нових випадків хантавірусу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За словами очільника ВООЗ, протягом останніх тижнів у низці країн зафіксували нові спалахи захворювання, а системи охорони здоров’я мають посилити моніторинг і підготовку до потенційного поширення вірусу.

Він наголосив, що наразі не йдеться про глобальну загрозу масштабу пандемії COVID-19, однак ситуація потребує підвищеної уваги з боку національних урядів та медичних служб.

"На цей момент немає ознак того, що ми бачимо початок масштабнішого спалаху. Але ситуація може змінитися, і з огляду на тривалий інкубаційний період вірусу, цілком можливо, що ми побачимо більше випадків у найближчі тижн", - заявив Гебреїсус.

Що відомо про вірус

Хантавірус передається людині переважно через контакт із гризунами або продуктами їхньої життєдіяльності. Захворювання може спричиняти важкі ураження дихальної системи та нирок.

Як пише The Guardian, у ВООЗ особливо занепокоєні зростанням кількості випадків у деяких регіонах Азії та Південної Америки, де вже посилили епідеміологічний контроль.

В організації також рекомендують країнам активніше інформувати населення про методи профілактики, зокрема дотримання санітарних норм і уникнення контактів із потенційно зараженими тваринами.

У ВООЗ закликали посилити підготовку

За даними видання, ВООЗ рекомендувала урядам оновити плани реагування на спалахи інфекційних захворювань, а також перевірити готовність лікарень і лабораторій.

Окрему увагу пропонують приділити ранньому виявленню випадків зараження та міжнародному обміну інформацією для запобігання масштабному поширенню вірусу.