Глава Минздрава сделал заявление о хантавирусе и украинцах, оказавшихся на лайнере

Вспышка хантавируса

Круизный лайнер MV Hondius был вынужден остановиться у побережья Кабо-Верде из-за вспышки хантавирусной инфекции, которая уже привела к гибели по меньшей мере трех человек.

Путешествие лайнера началось 20 марта в Аргентине и должно было завершиться 4 мая. На момент инцидента на борту находилось около 150 пассажиров.

Первым заболел и впоследствии умер 70-летний гражданин Нидерландов. Его 69-летняя жена также умерла в больнице в Йоханнесбурге во время подготовки к эвакуации. Еще одна смерть также связана с гражданином Нидерландов.

Среди членов экипажа были пятеро граждан Украины, у которых признаков заболевания не обнаружили.

Отдельно сообщается, что 14 граждан Испании, которые могли контактировать с инфицированными, были обязаны пройти принудительную изоляцию по решению суда.

Между тем СМИ пишут, что часть пассажиров, которые потенциально могли быть контактировать с инфекцией, покинули судно до официального подтверждения вспышки и уже разъехались в разные страны без медицинского осмотра.

