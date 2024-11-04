Глава Міноборони Литви анонсував подальшу військову допомогу Україні

Найближчим часом Литва надішле українським Збройним силам нову парію військової допомоги. Також країна продовжуватиме підтримувати Україні й у наступному році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Литви.

Окрім того, на 2025 рік Литва виділила ще 10 млн євро на закупівлю різних типів безпілотників для України в литовських виробників, а також планує виділити 30 мільйонів євро на підтримку Коаліції з протимінної діяльності, чеську ініціативу щодо боєприпасів та інвестиції в українську оборонну промисловість.

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, перебуваючи з візитом у Києві, повідомив, що до України найближчим часом вирушить новий пакет військової допомоги. Зокрема, тепловізори, безпілотники та інше обладнання, необхідне на полі бою.

Допомога Україні від Литви

Зазначимо, Литва регулярно надає військову допомогу Україні.

Так, у серпні Литва анонсувала "значний" пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть, зокрема, системи ППО малої дальності, бронетранспортери та засоби боротьби з дронами.

До того ж прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що до кінця осені Литва планує передати Україні понад 5 тисяч дронів.

Нещодавно повідомлялося, що Литва планує надати Україні додаткову допомогу на суму 40-50 млн євро до кінця поточного року. Наразі Вільнюс уже направив Києву допомогу на суму 153 млн євро у 2024 році.

Також Литва надасть десять мільйонів євро на виробництво ракети-дрона "Паляниця". Інвестуватиме за прикладом "данської моделі", тобто шляхом прямого фінансування українського виробника.

Окрім того, Україна та Литва підписали меморандум щодо спільного виробництва безпілотників, боєприпасів та засобів РЕБ.

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