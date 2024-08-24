Литва передасть Україні понад 5 тисяч дронів до кінця осені, - прем'єр
До кінця осені Литва планує передати Україні понад 5 тисяч дронів у рамках військової допомоги.
Про це заявила прем'єр-міністра Литви Інгріда Шимоніте на пресконференції з президентами України та Польщі у Києві, повідомляє РБК-Україна
За її словами, новий пакет допомоги Україні від Литви прибуде найближчим часом. Він включатиме 10 систем ППО ближнього радіуса дії, антидронове та інше спорядження, а також боєприпаси.
"На додачу ми виділяємо 35 млн євро на закупівлю РЛС та обладнання для розмінування для України. До кінця осені ми сподіваємось надати понад 5 тисяч дронів литовського виробництва", - зазначила Шимоніте.
Також вона додала, що литовський уряд зобов'язався витрачати 0,25% ВВП на допомогу Україні щорічно.
"Мій уряд не лише забезпечить це, але й перевиконає цей план", - наголосила прем'єр Литви.
Допомога Україні від Литви
Нагадаємо, нещодавно Литва анонсувала "значний" пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть, зокрема, системи ППО малої дальності, бронетранспортери та засоби боротьби з дронами.
Також у червні Литва передала Україні 14 бронетранспортерів M113 в рамках коаліції з розмінування.
А у квітні Литва передала бронетранспортери М577, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси й іншу військову техніку та амуніцію.
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