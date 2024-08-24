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Литва передасть Україні понад 5 тисяч дронів до кінця осені, - прем'єр

Субота 24 серпня 2024 15:55
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Литва передасть Україні понад 5 тисяч дронів до кінця осені, - прем'єр Фото: прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова, Віталій Носач

До кінця осені Литва планує передати Україні понад 5 тисяч дронів у рамках військової допомоги.

Про це заявила прем'єр-міністра Литви Інгріда Шимоніте на пресконференції з президентами України та Польщі у Києві, повідомляє РБК-Україна

За її словами, новий пакет допомоги Україні від Литви прибуде найближчим часом. Він включатиме 10 систем ППО ближнього радіуса дії, антидронове та інше спорядження, а також боєприпаси.

"На додачу ми виділяємо 35 млн євро на закупівлю РЛС та обладнання для розмінування для України. До кінця осені ми сподіваємось надати понад 5 тисяч дронів литовського виробництва", - зазначила Шимоніте.

Також вона додала, що литовський уряд зобов'язався витрачати 0,25% ВВП на допомогу Україні щорічно.

"Мій уряд не лише забезпечить це, але й перевиконає цей план", - наголосила прем'єр Литви.

Допомога Україні від Литви

Нагадаємо, нещодавно Литва анонсувала "значний" пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть, зокрема, системи ППО малої дальності, бронетранспортери та засоби боротьби з дронами.

Також у червні Литва передала Україні 14 бронетранспортерів M113 в рамках коаліції з розмінування.

А у квітні Литва передала бронетранспортери М577, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси й іншу військову техніку та амуніцію.

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