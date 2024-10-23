ua en ru
Ср, 23 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Литва інвестує в "Паляницю" за прикладом "данської моделі": що це означає

Середа 23 жовтня 2024 13:28
UA EN RU
Литва інвестує в "Паляницю" за прикладом "данської моделі": що це означає Фото: Сергій Боєв, заступник голови Міністерства оборони України з питань європейської інтеграції (mil.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Литва надасть десять мільйонів євро на виробництво ракети-дрона "Паляниця". Інвестуватиме за прикладом "данської моделі", тобто шляхом прямого фінансування українського виробника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергія Боєва, якого цитує відомство.

Як пише Міністерство оборони України, механізм фінансування виробництво було обговорено під час розмови Боєва з заступником міністра національної оборони Литви Моніки Корольовієнє.

За словами Боєва, одним із пріоритетів України є набуття спроможностей в уражені ворожих цілей на великій відставні, у зв'язку з чим Київ заохочує союзників інвестувати у вітчизняне виробництво далекобійної зброї.

"Інвестиції за прикладом "данської моделі" працюватимуть набагато швидше, а ворог вже незабаром побачить наслідки", - додав він.

Ракета-дрон "Паляниця"

На День Незалежності президент України Володимир Зеленський вперше повідомив про успішне застосування нової української ракети-дрона під назвою "Паляниця". Цей інноваційний безпілотний комплекс став важливим кроком у розвитку військової техніки України. Вже наступного дня Зеленський продемонстрував ракету-дрон.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що вартість одного дрона "Паляниця" становить менше ніж 1 мільйон доларів, що робить його порівняно недорогим засобом у сучасних умовах ведення війни.

Про те, що відомо про українську зброю - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Литва
NEWS
Центральну МСЕК ліквідують до кінця тижня, - глава МОЗ
Центральну МСЕК ліквідують до кінця тижня, - глава МОЗ
DAILY
Генерал Гаврилюк: Обсяги набору до армії в Україні та Росії неспівставні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Генерал Гаврилюк: Обсяги набору до армії в Україні та Росії неспівставні