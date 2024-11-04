Україна та Литва спільно вироблятимуть безпілотники: підписано меморандум

Україна та Литва підписали меморандум щодо спільного виробництва безпілотників, боєприпасів та засобів РЕБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра оборони України Рустема Умєрова.

Як повідомив Умєров, сьогодні з візитом до Києва прибув міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

"Разом з литовським колегою та міністром з питань стратегічних галузей промисловості України Германом Сметаніним підписали документ, спрямований на посилення наших захисників на полі бою: Меморандум щодо співпраці у сфері оборонної промисловості", - написав глава Міноборони.

Зокрема, Меморандум передбачає спільне виробництво БПЛА та компонентів до них, боєприпасів та комплектуючих, засобів РЕБ, розробку передових технологій.

Під час зустрічі також обговорили конкретні шляхи поглиблення нашої співпраці. Серед тем - плани на 2025 рік, спрямовані на ще більшу військову допомогу Україні.

Представники української розвідки надали детальну інформацію литовським партнерам щодо актуальної ситуації на фронті. Сторони проаналізували плани росіян на осінь і зиму.

"Сьогодні ми бачимо, як Росія отримує допомогу від диктаторських режимів, включно із залученням живої сили з Північної Кореї. Але, переконаний, з такими надійними партнерами, як Литва, ми здолаємо агресора", - наголосив Умєров.