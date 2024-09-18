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Литва планується передати Україні допомогу ще на 50 млн євро до кінця року

Середа 18 вересня 2024 14:14
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Литва планується передати Україні допомогу ще на 50 млн євро до кінця року Фото: міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Литва планує надати Україні додаткову допомогу на суму 40-50 мільйонів євро до кінця поточного року. Наразі Вільнюс уже направив Києву допомогу на суму 153 мільйони євро у 2024 році.

Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

У рамках подальшої підтримки Литва має намір вкласти 10 мільйонів євро у виробництво ракетного безпілотного комплексу "Паляниця" на території України, а також надати радари, обладнання для розмінування та системи ППО малої дальності.

"Ми шукаємо на ринку системи ППО малої дальності, які можна буде купити і передати. У такому разі не буде необхідності відмовлятися від своїх ресурсів", - підкреслив Касчюнас.

Основні принципи підтримки України, за його словами, включають мінімальне використання литовських військових ресурсів з подальшою компенсацією, врахування майбутніх потреб України та сприяння розвитку оборонної промисловості Литви.

Одним із прикладів цієї співпраці є виробництво литовських дронів, які проходять випробування на полігонах в Україні. За результатами тестів, п'ять із шести литовських компаній успішно пройшли випробування й уклали контракти на постачання дронів в Україну.

Литва продовжує підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією і зобов'язується щорічно виділяти на військову допомогу не менше 0,25% свого ВВП, що становить близько 190 мільйонів євро. З початку повномасштабного вторгнення Росії Литва надала Україні допомогу, еквівалентну 2% свого ВВП.

Допомога Україні від Литви

Литва активно підтримує Україну в її боротьбі за незалежність. Вільнюс надає значну військову допомогу, включно зі зброєю, боєприпасами та засобами ППО.

Крім того, Литва надає гуманітарну допомогу, приймаючи біженців і надаючи їм тимчасовий притулок, а також направляючи гуманітарні вантажі з продуктами харчування, медикаментами та одягом.

Литва також бере участь у відновленні української інфраструктури та навчанні українських військових.

Під час візиту до Києва в серпні прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що до кінця осені Вільнюс планує передати Україні понад 5 тисяч дронів.

Раніше, у червні, Литва надала Україні 14 бронетранспортерів M113 у рамках коаліції з розмінування.

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