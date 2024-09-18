Литва планується передати Україні допомогу ще на 50 млн євро до кінця року

Литва планує надати Україні додаткову допомогу на суму 40-50 мільйонів євро до кінця поточного року. Наразі Вільнюс уже направив Києву допомогу на суму 153 мільйони євро у 2024 році.

Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

У рамках подальшої підтримки Литва має намір вкласти 10 мільйонів євро у виробництво ракетного безпілотного комплексу "Паляниця" на території України, а також надати радари, обладнання для розмінування та системи ППО малої дальності.

"Ми шукаємо на ринку системи ППО малої дальності, які можна буде купити і передати. У такому разі не буде необхідності відмовлятися від своїх ресурсів", - підкреслив Касчюнас.

Основні принципи підтримки України, за його словами, включають мінімальне використання литовських військових ресурсів з подальшою компенсацією, врахування майбутніх потреб України та сприяння розвитку оборонної промисловості Литви.

Одним із прикладів цієї співпраці є виробництво литовських дронів, які проходять випробування на полігонах в Україні. За результатами тестів, п'ять із шести литовських компаній успішно пройшли випробування й уклали контракти на постачання дронів в Україну.

Литва продовжує підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією і зобов'язується щорічно виділяти на військову допомогу не менше 0,25% свого ВВП, що становить близько 190 мільйонів євро. З початку повномасштабного вторгнення Росії Литва надала Україні допомогу, еквівалентну 2% свого ВВП.