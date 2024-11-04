Глава Минобороны Литвы анонсировал дальнейшую военную помощь Украине

В ближайшее время Литва пришлет украинским Вооруженным силам новую парию военной помощи. Также страна будет продолжать поддерживать Украину и в следующем году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы.

Кроме того, на 2025 год Литва выделила еще 10 млн евро на закупку различных типов беспилотников для Украины у литовских производителей, а также планирует выделить 30 миллионов евро в поддержку Коалиции по противоминной деятельности, чешскую инициативу по боеприпасам и инвестиции в украинскую оборонную промышленность.

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, находясь с визитом в Киеве, сообщил, что в Украину в ближайшее время отправится новый пакет военной помощи. В частности, тепловизоры, беспилотники и другое оборудование, необходимое на поле боя.

Помощь Украине от Литвы

Отметим, Литва регулярно оказывает военную помощь Украине.

Так, в августе Литва анонсировала "значительный" пакет военной помощи для Украины, в который войдут, в частности, системы ПВО малой дальности, бронетранспортеры и средства борьбы с дронами.

К тому же премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что к концу осени Литва планирует передать Украине более 5 тысяч дронов.

Недавно сообщалось, что Литва планирует предоставить Украине дополнительную помощь в размере 40-50 млн евро до конца текущего года. Вильнюс уже направил Киеву помощь на сумму 153 млн евро в 2024 году.

ТакжеЛитва предоставит десять миллионов евро на производство ракеты-дрона "Паляница". Будет инвестировать по примеру "датской модели", то есть путем прямого финансирования украинского производителя.

Кроме того, Украина и Литва подписали меморандум о совместном производстве беспилотников, боеприпасов и средств РЭБ.

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