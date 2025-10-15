UA

Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Глава Міноборони Бельгії сказав, коли Україна отримає обіцяні F-16

Фото: глава Міноборони Бельгії Тео Франкен (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен підтвердив, що Україна отримає всі обіцяні країною винищувачі F-16. Водночас він наголосив, що передача літаків відбудеться після підготовки пілотів та проходження технічних процедур.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Бельгії Тео Франкена під час спілкування з журналістами в штаб-квартирі НАТО.

Так, Франкен відповів на питання про передачу Україні обіцяних F-16 на тлі отримання Бельгією літаків з іншою модифікацією - винищувачів F-35.

"F-16 дійсно потраплять до вашої країни, але ми ще не підтвердили їхню готовність до використання. Потрібно пройти навчання, і це займає місяць. Тому коли літаки прибувають, це не означає, що вони одразу відправляються в Україну. Але всі F-16, які ми обіцяли - вони всі будуть у вашій країні. Тут немає жодних сумнівів", - заявив глава Міноборони Бельгії.

Постачання Бельгією F-16 для України

Нагадаємо, що ще у 2023 році Міноборони Бельгії проінформувало, що країна планує у 2025 році передати Україні частину своїх винищувачів F-16.

Точна кількість літаків не уточнювалася. Однак було зазначено, що це стане можливим після нарощування парку новітніх F-35 країни, які поступово замінюють F-16 у бельгійських ВПС.

Нині цей процес переходить у практичну фазу, а процес прибуття F-35 до Бельгії фактично відкриває шлях для швидшого перекидання F-16 українським військовим.

Міністри НАТО в Брюсселі 15 жовтня

Очільники оборонних відомств країн-членів НАТО 15 жовтня зібрались в Брюсселі для обговорення важливих безпекових заходів на тлі провокацій з боку РФ. Після міністерської зустрічі НАТО відбудеться засідання Ради Україна-НАТО та формат "Рамштайн".

Однією з тем зустрічі є обговорення спрощення процедури збиття російських літаків.

Головнокомандувач НАТО в Європі Алексус Грінкевич хоче створити єдину систему протиповітряної та протиракетної оборони для оптимізації реагування на будь-які майбутні провокації з боку Москви.

Така зустріч обґрунтована тим, що багато країн НАТО по-різному оцінюють загрозу та пропонують різні заходи реагування.

Деякі члени НАТО готові вкладати значні кошти в оборону та підтримують збиття літаків РФ, однак інші країни проти того, щоб атакувати російські винищувачі у разі проникнення в їхній повітряний простір.

Водночас в Кремлі ще минулого місяця накинулись з погрозами на НАТО через можливе збиття їхніх літаків.

НАТОБельгіяF-16