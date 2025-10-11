Україна отримає обіцяні F-16? Бельгія заявила про швидке оновлення парку літаків

Бельгія вже в понеділок, 13 жовтня, отримає перші чотири літаки F-35 зі США. Це, своєю чергою, відкриє шлях для поставок винищувачів F-16 в Україну.

Про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Le Soir .

"Ми почали з відвідування заводу Lockheed Martin у Форт-Верті, штат Техас, на виробничому майданчику наших F-35. Перші чотири літаки прибудуть у Флоренн у понеділок", - сказав Франкен.

Чому поставки F-35 Бельгії допоможуть Україні

Нагадаємо, рівно 2 роки тому, у 2023 році, колишня міністерка оборони Бельгії Людівін Дедондер говорила, що Бельгія 2025 року відправить кілька своїх винищувачів F-16 в Україну.

Вона не уточнювала кількість, однак сказала, що така передача бойових літаків буде здійснена "залежно від збільшення потужності наших нових F-35".

Також зазначимо, що нинішній глава оборонного відомства Франкен говорив у травні цього року, що Україна може отримати від Бельгії винищувачі F-16 раніше, ніж планувалося.

"Що стосується F-16 - ми вже є і залишимося в коаліції щодо F-16, і ми спробуємо поставити літаки навіть раніше, ніж заплановано. Думаю, це теж хороша новина", - заявив Франкен.