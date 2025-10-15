RU

Глава Минобороны Бельгии сказал, когда Украина получит обещанные F-16

Фото: глава Минобороны Бельгии Тео Франкен (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Министр обороны Бельгии Тео Франкен подтвердил, что Украина получит все обещанные страной истребители F-16. В то же время он отметил, что передача самолетов состоится после подготовки пилотов и прохождения технических процедур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Бельгии Тео Франкена во время общения с журналистами в штаб-квартире НАТО.

Так, Франкен ответил на вопрос о передаче Украине обещанных F-16 на фоне получения Бельгией самолетов с другой модификацией - истребителей F-35.

"F-16 действительно попадут в вашу страну, но мы еще не подтвердили их готовность к использованию. Нужно пройти обучение, и это занимает месяц. Поэтому когда самолеты прибывают, это не означает, что они сразу отправляются в Украину. Но все F-16, которые мы обещали - они все будут в вашей стране. Здесь нет никаких сомнений", - заявил глава Минобороны Бельгии.

Поставки Бельгией F-16 для Украины

Напомним, что еще в 2023 году Минобороны Бельгии проинформировало, что страна планирует в 2025 году передать Украине часть своих истребителей F-16.

Точное количество самолетов не уточнялось. Однако было отмечено, что это станет возможным после наращивания парка новейших F-35 страны, постепенно заменяющих F-16 у бельгийских ВВС.

Сейчас этот процесс переходит в практическую фазу, а процесс прибытия F-35 в Бельгию фактически открывает путь для более быстрого опрокидывания F-16 украинским военным.

Министры НАТО в Брюсселе 15 октября

Руководители оборонных ведомств стран-членов НАТО 15 октября собрались в Брюсселе для обсуждения важных мер безопасности на фоне провокаций со стороны РФ. После министерской встречи НАТО состоится заседание Совета Украина-НАТО и формат "Рамштайн".

Одной из тем встречи является обсуждение упрощения процедуры сбивания российских самолетов.

Главнокомандующий НАТО в Европе Алексус Гринкевич хочет создать единую систему противовоздушной и противоракетной обороны для оптимизации реагирования на любые будущие провокации со стороны Москвы.

Такая встреча обоснована тем, что многие страны НАТО по-разному оценивают угрозу и предлагают различные меры реагирования.

Некоторые члены НАТО готовы вкладывать значительные средства в оборону и поддерживают сбивание самолетов РФ, однако другие страны против того, чтобы атаковать российские истребители в случае проникновения в их воздушное пространство.

В то же время в Кремле еще в прошлом месяце набросились с угрозами на НАТО из-за возможного сбивания их самолетов.

