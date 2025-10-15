Глава Минобороны Бельгии сказал, когда Украина получит обещанные F-16

Так, Франкен ответил на вопрос о передаче Украине обещанных F-16 на фоне получения Бельгией самолетов с другой модификацией - истребителей F-35.

"F-16 действительно попадут в вашу страну, но мы еще не подтвердили их готовность к использованию. Нужно пройти обучение, и это занимает месяц. Поэтому когда самолеты прибывают, это не означает, что они сразу отправляются в Украину. Но все F-16, которые мы обещали - они все будут в вашей стране. Здесь нет никаких сомнений", - заявил глава Минобороны Бельгии.

Поставки Бельгией F-16 для Украины

Напомним, что еще в 2023 году Минобороны Бельгии проинформировало, что страна планирует в 2025 году передать Украине часть своих истребителей F-16.

Точное количество самолетов не уточнялось. Однако было отмечено, что это станет возможным после наращивания парка новейших F-35 страны, постепенно заменяющих F-16 у бельгийских ВВС.

Сейчас этот процесс переходит в практическую фазу, а процесс прибытия F-35 в Бельгию фактически открывает путь для более быстрого опрокидывания F-16 украинским военным.