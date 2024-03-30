Глава Мінфіну Німеччини застеріг від послаблення підтримки України і "заморозки" війни

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер застерігає від послаблення країнами-союзниками підтримки України, яка відбиває широкомасштабну військову агресію Росії. Чиновник також розкритикував деякі ініціативи щодо можливості "заморозити" війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на n-tv .

Глава Мінфіну ФРН зазначив, що Кремль своєю агресією намагається порушити мир у Європі, перекроїти кордони.

"Наш мир і наша свобода знаходяться під загрозою. Путін не просто стурбований Україною, він хоче змінити порядок миру і свободи в Європі. Він хоче влади над нами, щоб контролювати наш спосіб життя і наше процвітання", - наголошує Лінднер.

У цьому контексті німецький чиновник звернувся до країн умовного Заходу щодо необхідності надавати Україні підтримку, та попередив про можливі наслідки для Європи у разі успіху зусиль Кремля у війні.

"Той, хто втомиться підтримувати Україну, тому що це занадто важко або занадто дорого, повинен подумати про наслідки. Небезпека війни наблизилася б до нас", - заявив глава Мінфіну Німеччини.

Також Лінднер виступає проти міркувань про "заморожування" війни, як це пропонував лідер німецької парламентської групи СДПН Рольф Мютценіх.

"Росія вчинила воєнні злочини. Для України - це існування як держави. А для людей - це часто питання виживання. Не можна заморожувати таку ситуацію", - наголошує він.

Німецький міністр додав, що подібні міркування щодо "заморозки" не сприймуть держави, які відчувають загрозу з боку Москви, наприклад країни Балтії.

Позиція Німеччини щодо України

Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

Нещодавно Берлін надав Україні новий пакет військової допомоги.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц допоміг Україні у питанні європейської інтеграції. Але Шольц блокує передачу Україні далекобійних ракет Taurus, хоча дискусії щодо цього питання ще тривають.

Заклики до заморожування війни

Нагадаємо, нещодавно лідер німецької парламентської групи СДПН Рольф Мютценіх під час дебатів у Бундестазі заявив про необхідність заморозити війну в Україні.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначав, що заморожування війни призведе лише до відновлення у великих масштабах.

При цьому прем'єр Британії Ріші Сунак виступав проти різкого припинення бойових дій, оскільки це не буде справедливим та міцним миром для України.

Крім того, лідер німецької Партії зелених Омід Нуріпур різко відповів на пропозицію "заморозити" війну в Україні.

При цьому генінспектор Бундесверу застеріг від заморожування війни в Україні.