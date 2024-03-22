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Генінспектор Бундесверу застеріг від заморожування війни в Україні

П'ятниця 22 березня 2024 11:59
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Генінспектор Бундесверу застеріг від заморожування війни в Україні Фото: генеральний інспектор Збройних сил Німеччини Карстен Бройєр (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Генеральний інспектор Збройних сил Німеччини Карстен Бройер застеріг від заморожування війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BR24.

"Заморожування війни передбачає згоду з цим обох сторін. Нинішня військова ситуація в Україні не дає змоги вважати заморожування війни ні можливим, ні бажаним", - заявив він.

При цьому він підкреслив, що більше того, навряд чи у світі знайдеться заморожений конфлікт, який не розгорівся б знову.

Заклики до заморожування війни

Лідер німецької парламентської групи СДПН Рольф Мютценіх під час дебатів у Бундестазі минулого четверга заявив про необхідність заморозити війну в Україні.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначав, що заморожування війни призведе лише до відновлення у великих масштабах.

При цьому прем'єр Британії Ріші Сунак виступав проти різкого припинення бойових дій, оскільки це не буде справедливим та міцним світом для України.

Крім того, лідер німецької Партії зелених Омід Нуріпур різко відповів на пропозицію "заморозити" війну в Україні.

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