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"Це помилка". Сунак виступив проти закликів заморозити війну в Україні

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Понеділок 22 травня 2023 22:52
"Це помилка". Сунак виступив проти закликів заморозити війну в Україні Фото: прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак (GettyImages)
Автор: Валерія Поліщук

Спроби заморозити конфлікт в Україні на місці є абсолютно неправильними. Усі вони мають бути припинені в зародку.

Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.

За його словами, тимчасове припинення бойових дій не буде справедливим і міцним миром для України.

"Припинення вогню - це не справедливий і міцний мир для України, але будь-який мирний процес має розпочинатися з припинення вогню, інакше ця війна триватиме і ставатиме дедалі гіршою і гіршою", - заявив Сунак.

Він додав, що Росія здійснила незаконне і неспровоковане вторгнення в Україну.

"Вона вчинила жахливі воєнні злочини, і правильною та єдиною відповіддю на це є виведення Росією своїх військ з України, а всі плани, що маскуються під мирні плани, які насправді є спробами просто заморозити конфлікт на місці, є абсолютно неправильними, і їх має бути засуджено", - наголосив міністр.

Розмови про заморожування війни

Раніше американське видання Politico опублікувало матеріал, в якому стверджувалося, що влада Сполучених Штатів допускає ймовірність того, що війна в Україні може "заморозитися" за корейським сценарієм.

У свою чергу радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що у разі заморожування війни в Україні країна перетвориться на нову КНДР із мільйонами заручників.

Водночас секретар РНБО Олексій Данилов заявляв, що рішення про можливе "заморожування" війни в Україні прийматиметься лише президентом Володимиром Зеленським та народом України.

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