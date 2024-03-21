У Бундестазі заявили, що заморожування війни в Україні допомогло б тільки Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.

"Це не світ, якого зазнають люди, що живуть там. Вони не заслуговують на те, щоб ми сіли за свої столи і просто сказали: "Я більше не налаштований на цю війну". Ви повинні подивитися правді в очі, і ви просто повинні зрозуміти, що заморожування допомагає агресору", - заявив він.

Нуріпур попередив, що якщо Україна не поверне собі свої землі, це означає, що "це шаблон для наступної війни".

Він додав, що суть війни полягає в суверенітеті та самовизначенні народу в Україні.

"Ці люди, які встають і кажуть: "Я зараз клацну пальцями і скажу (президенту України Володимиру, - ред.) Зеленському, що робити", - це не колонія Німеччини, це незалежна держава", - наголосив політик.