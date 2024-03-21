У Бундестазі заявили, що заморожування війни в Україні допомогло б тільки Росії
Лідер Партії зелених Омід Нуріпур різко відповів на пропозицію "заморозити" війну в Україні. Раніше таку ідею висунув лідер парламентської фракції Німеччини СДПН Рольф Мютценіх.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.
"Це не світ, якого зазнають люди, що живуть там. Вони не заслуговують на те, щоб ми сіли за свої столи і просто сказали: "Я більше не налаштований на цю війну". Ви повинні подивитися правді в очі, і ви просто повинні зрозуміти, що заморожування допомагає агресору", - заявив він.
Нуріпур попередив, що якщо Україна не поверне собі свої землі, це означає, що "це шаблон для наступної війни".
Він додав, що суть війни полягає в суверенітеті та самовизначенні народу в Україні.
"Ці люди, які встають і кажуть: "Я зараз клацну пальцями і скажу (президенту України Володимиру, - ред.) Зеленському, що робити", - це не колонія Німеччини, це незалежна держава", - наголосив політик.
Заклики до заморожування війни
Лідер німецької парламентської групи СДПН Рольф Мютценіх під час дебатів у Бундестазі минулого четверга заявив про необхідність заморозити війну в Україні.
"Ми повинні говорити не тільки про те, як вести війну в Україні. Ми також повинні думати про те, як заморозити війну і в кінцевому підсумку припинити її", - заявив він.
Заява Мютценіха викликала різку критику з боку "зелених" і СвДП.
Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначав, що заморожування війни призведе лише до відновлення у великих масштабах.
При цьому прем'єр Британії Ріші Сунак виступав проти різкого припинення бойових дій, оскільки це не буде справедливим та міцним світом для України.
Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявляв, що заморожування війни Росії проти України можливе лише теоретично. Позиція двох сторін унеможливлює таку можливість.
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