Глава Минфина Германии предостерег от ослабления поддержки Украины и "заморозки" войны
Министр финансов Германии Кристиан Линднер предостерегает от ослабления странами-союзниками поддержки Украины, отражающей широкомасштабную военную агрессию России. Чиновник также раскритиковал некоторые инициативы о возможности "заморозить" войну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на n-tv.
Глава Минфина ФРГ отметил, что Кремль своей агрессией пытается нарушить мир в Европе, перекроить границы.
"Наш мир и наша свобода находятся под угрозой. Путин не просто обеспокоен Украиной, он хочет изменить порядок мира и свободы в Европе. Он хочет власти над нами, чтобы контролировать наш образ жизни и наше процветание", - отмечает Линднер.
В этом контексте немецкий чиновник обратился к странам условного Запада относительно необходимости оказывать Украине поддержку, и предупредил о возможных последствиях для Европы в случае успеха усилий Кремля в войне.
"Тот, кто устанет поддерживать Украину, потому что это слишком тяжело или слишком дорого, должен подумать о последствиях. Опасность войны приблизилась бы к нам", - заявил глава Минфина Германии.
Также Линднер выступает против рассуждений о "замораживании" войны, как это предлагал лидер германской парламентской группы СДПГ Рольф Мютцених.
"Россия совершила военные преступления. Для Украины - это существование как государства. А для людей - это часто вопрос выживания. Нельзя замораживать такую ситуацию", - отмечает он.
Немецкий министр добавил, что подобные соображения по поводу "заморозки" не воспримут государства, испытывающие угрозу со стороны Москвы, например страны Балтии.
Позиция Германии по отношению к Украине
Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.
Недавно Берлин предоставил Украине новый пакет военной помощи.
Также канцлер Германии Олаф Шольц помог Украине в вопросе европейской интеграции. Но Шольц блокирует передачу Украине дальнобойных ракет Taurus, хотя дискуссии по этому вопросу еще продолжаются.
Призывы к замораживанию войны
Напомним, недавно лидер германской парламентской группы СДПГ Рольф Мютцених во время дебатов в Бундестаге заявил о необходимости заморозить войну в Украине.
Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что замораживание войны приведет только к возобновлению в больших масштабах.
При этом премьер Британии Риши Сунак выступал против резкого прекращения боевых действий, поскольку это не будет справедливым и крепким миром для Украины.
Кроме того, лидер немецкой Партии зеленых Омид Нурипур резко ответил на предложение "заморозить" войну в Украине.
При этом Генинспектор Бундесвера предостерег от замораживания войны в Украине.
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