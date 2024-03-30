Глава Минфина Германии предостерег от ослабления поддержки Украины и "заморозки" войны

Министр финансов Германии Кристиан Линднер предостерегает от ослабления странами-союзниками поддержки Украины, отражающей широкомасштабную военную агрессию России. Чиновник также раскритиковал некоторые инициативы о возможности "заморозить" войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на n-tv .

Глава Минфина ФРГ отметил, что Кремль своей агрессией пытается нарушить мир в Европе, перекроить границы.

"Наш мир и наша свобода находятся под угрозой. Путин не просто обеспокоен Украиной, он хочет изменить порядок мира и свободы в Европе. Он хочет власти над нами, чтобы контролировать наш образ жизни и наше процветание", - отмечает Линднер.

В этом контексте немецкий чиновник обратился к странам условного Запада относительно необходимости оказывать Украине поддержку, и предупредил о возможных последствиях для Европы в случае успеха усилий Кремля в войне.

"Тот, кто устанет поддерживать Украину, потому что это слишком тяжело или слишком дорого, должен подумать о последствиях. Опасность войны приблизилась бы к нам", - заявил глава Минфина Германии.

Также Линднер выступает против рассуждений о "замораживании" войны, как это предлагал лидер германской парламентской группы СДПГ Рольф Мютцених.

"Россия совершила военные преступления. Для Украины - это существование как государства. А для людей - это часто вопрос выживания. Нельзя замораживать такую ситуацию", - отмечает он.

Немецкий министр добавил, что подобные соображения по поводу "заморозки" не воспримут государства, испытывающие угрозу со стороны Москвы, например страны Балтии.

Позиция Германии по отношению к Украине

Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

Недавно Берлин предоставил Украине новый пакет военной помощи.

Также канцлер Германии Олаф Шольц помог Украине в вопросе европейской интеграции. Но Шольц блокирует передачу Украине дальнобойных ракет Taurus, хотя дискуссии по этому вопросу еще продолжаются.

Призывы к замораживанию войны

Напомним, недавно лидер германской парламентской группы СДПГ Рольф Мютцених во время дебатов в Бундестаге заявил о необходимости заморозить войну в Украине.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что замораживание войны приведет только к возобновлению в больших масштабах.

При этом премьер Британии Риши Сунак выступал против резкого прекращения боевых действий, поскольку это не будет справедливым и крепким миром для Украины.

Кроме того, лидер немецкой Партии зеленых Омид Нурипур резко ответил на предложение "заморозить" войну в Украине.

При этом Генинспектор Бундесвера предостерег от замораживания войны в Украине.