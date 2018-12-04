Глава МИД Германии призывает Россию освободить задержанных украинских моряков

Фото: Гайко Маас (flickr.com/bankenverband)

Маас настаивает на политическом решении Керченского кризиса

Глава МИД Германии Гайко Маас призывает Россию освободить незаконно задержанных украинских моряков в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter пресс-службы министерства иностранных дел Германии.

"Мы ожидаем, что Россия освободит задержанных украинских моряков. Единственный способ, как предотвратить превращение этого конфликта в кризис, это политическое решение", - заявил он.

Напомним, перед началом второго дня саммита G20 в Буэнос-Айресе канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным ситуацию в Керченском проливе.

Ранее РБК-Украина сообщало, что глава Пентагона Джеймс Маттис, выступая на Форуме национальной обороны им. Рейгана в Калифорнии, прокомментировал агрессию России в Азовском море. Он отметил, что действия в Керченском проливе свидетельствуют о пренебрежении и нарушении россиянами договора 2003 года.

Также добавим, что большая семерка" (G7) осудила действия России в Керченском проливе и призвала отпустить украинских моряков и вернуть корабли. Главы МИД стран "Большой семерки" также заявили, что никогда не признают аннексию Крыма.