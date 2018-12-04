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РФ предоставила информацию о состоянии здоровья раненых моряков, - Денисова

Новости » Общество    04.12.2018 - 20:33
РФ предоставила информацию о состоянии здоровья раненых моряков, - Денисова
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

По словам московского омбудсмена Потяевой, украинские военные выглядят нормально

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова предоставила информацию об условиях содержания в следственных изоляторах РФ украинских военнопленных и состоянии здоровья раненых моряков. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

Москалькова сегодня посетила украинских моряков. В частности, московский омбудсмен Татьяна Потяева пообщалась с ранеными моряками в СИЗО "Матросская тишина". По ее словам, они получают необходимое лечение, медикаменты, им предоставлена теплая одежда и обувь.

"Двое из них уже выходят на прогулки. У них легкое поражения рук, у одного из них - поврежденные сухожилия. Но, по ее словам, это не приведет к осложнениям. У третьего пленника ранения обеих ног. Ему предоставлены средства передвижения - костыли, и его камера оборудована удобствами для передвижения", - говорится в сообщении.

По словам Потяевой, украинские военные выглядят нормально.

"Жалоб на питание от них не поступало. Единственное пожелание по замене чайника должно быть рассмотрено руководством учреждения, где они находятся", - говорится в сообщении.

Также Потяева посетила военнопленных в СИЗО "Лефортово".

"Ухудшение состояния их здоровья не наблюдалось. Они также обеспечены теплыми вещами", - говорится в сообщении.

Татьяна Москалькова сообщила, что украинский консул может их посетить. Однако, по информации украинского консула, до этого времени официального разрешения на посещение от российской власти он еще не получил. Относительно общения родственников с моряками, по словам Москальковой, это возможно лишь после завершения следственных действий, которые сейчас проводит "следователь из Керчи".

"Со своей стороны также буду настаивать на предоставлении мне, как Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека, разрешения на посещение наших военнопленных", - написала Денисова.

Напомним, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) частично удовлетворил заявление Украины и обязал Россию обеспечить раненых моряков, захваченных Россией 25 ноября в Керченском проливе, соответствующим лечением.

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