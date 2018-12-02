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Глава Пентагона прокомментировал агрессию РФ в Керченском проливе

Новости » Политика    02.12.2018 - 23:47
Глава Пентагона прокомментировал агрессию РФ в Керченском проливе
Фото: Джеймс Маттис (flickr.com-Jim Mattis)

Джеймс Мэттис прокомментировал ситуацию в Азовском море

Глава Пентагона Джеймс Мэттис, выступая на Форуме национальной обороны им. Рейгана в Калифорнии, прокомментировал агрессию России в Азовском море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Он отметил, что Путин нарушил договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.

"Как отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Соединенные Штаты полностью выполняют свои обязательства. В Европе нет новых ракет США, но есть новые российские ракеты. Договор, который уважает только одна сторона, не может быть эффективным и не защитит нас. Поэтому мы возобновим наши усилия по контролю над вооружением, но дело за Россией", - сказал он.

Мэттис добавил, что об эскалации в Керченском проливе также свидетельствует пренебрежение и нарушение россиянами договора 2003 года.

"Об этом также свидетельствует наглое пренебрежение и нарушение россиянами договора 2003 года с Украиной, что позволило российским и украинским кораблям свободно проходить через Керченский пролив, этот договор был нагло нарушен в минувшие выходные", - сказал он.

Напомним, ранее Мэттис заявил, что РФ снова пыталась вмешаться в проведение американских выборов в начале ноября.

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