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Глава МЗС Німеччини закликає Росію звільнити затриманих українських моряків

Новини » Політика    04.12.2018 - 21:42
Глава МЗС Німеччини закликає Росію звільнити затриманих українських моряків
Фото: Гайко Маас (flickr.com/bankenverband)

Маас наполягає на політичному рішенні Керченської кризи

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас закликає Росію звільнити незаконно затриманих українських моряків в Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter прес-служби міністерства закордонних справ Німеччини.

"Ми очікуємо, що Росія звільнить затриманих українських моряків. Єдиний спосіб, як запобігти перетворенню цього конфлікту в кризу, це політичне рішення", - заявив він.

Глава МЗС Німеччини закликає Росію звільнити затриманих українських моряківНагадаємо, перед початком другого дня саміту G20 в Буенос-Айресі канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорила з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним ситуацію в Керченській протоці.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що глава Пентагону Джеймс Маттіс, виступаючи на Форумі національної оборони ім. Рейгана в Каліфорнії, прокоментував агресію Росії в Азовському морі. Він зазначив, що дії у Керченській протоці свідчать про зневагу і порушення росіянами договору 2003 року.

Також додамо, що велика сімка" (G7) засудила дії Росії в Керченській протоці і закликала відпустити українських моряків і повернути кораблі. Глави МЗС країн "Великої сімки" також заявили, що ніколи не визнають анексію Криму.

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