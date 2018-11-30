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G7 осудила действия РФ в Керченском проливе и призвала отпустить украинских моряков

Новости » Политика    30.11.2018 - 16:38
G7 осудила действия РФ в Керченском проливе и призвала отпустить украинских моряков
Фото: "Большая семерка" (csp.navy.mil)

Главы МИД стран "Большой семерки" также заявили, что никогда не признают аннексию Крыма

"Большая семерка" (G7) осудила действия России в Керченском проливе и призвала отпустить украинских моряков и вернуть корабли. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу правительства Канады.

Главы МИД стран "Большой семерки" также заявили, что никогда не признают аннексию Крыма.

"Мы, министры иностранных дел стран "Большой семерки" Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и Высокого представителя Европейского союза, выражаем нашу самую серьезную обеспокоенность действиями России против Украины в Керченском проливе. Нет оправданий использованию Россией военной силы против украинских кораблей и военно-морского персонала", - говорится в заявлении.

Отметим, президент Украины Петр Порошенко поблагодарил европейских союзников за позицию в защиту Украины и осуждением РФ из-за применения силы против украинских моряков вблизи Керченского пролива.

Напомним, НАТО призывает Россию немедленно освободить украинских моряков.

Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна поддерживает Украину в противостоянии с РФ.

Добавим, Украина передала в Арбитражный трибунал данные об атаке России в Азовском море.  Министерство иностранных дел Украины обратило внимание на длительное преследование украинских и иностранных судов, которые планируют пройти через Керченский пролив к портам Мариуполя, Бердянска и других украинских портов.

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