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Меркель обсудила с Путиным ситуацию в Керченском проливе

Новости » Политика    01.12.2018 - 17:33
Меркель обсудила с Путиным ситуацию в Керченском проливе
Фото: встреча Меркель с Путиным (witter.com/RegSprecher)

Также стороны обсудили ситуацию в Сирии

Перед началом второго дня саммита G20 в Буэнос-Айресе канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом Российской Федерации (РФ) Владимиром Путиным ситуацию в Керченском проливе.  Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зайберта.

Он написал, что перед началом второго дня саммита G20 в Буэнос-Айресе канцлер Меркель поговорила с российским президентом Путиным.

"В центре переговоров была ситуация в Сирии, а также ситуация между Россией и Украиной в Керченском проливе и Азовском море", - сообщил Зайберт.

Меркель обсудила с Путиным ситуацию в Керченском проливе

Ранее РБК-Украина писало, что агрессия в Азовском море будет обсуждаться на встрече канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине.

Позже стало известно, что самолет,  в котором летела Ангела Меркель на саммит G20 в Аргентину, был вынужден совершить посадку из-за технических проблем.

В немецких Военно-воздушных силах заявили, что причиной экстренной посадки самолета стал электрический сбой.

Однако, спустя некоторое время, Меркель все же вылетела на саммит ​G20 в Буэнос-Айресе обычным рейсом авиакомпании Iberia.

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Новости Украины G20Владимир ПутинКерченский мостАнгела Меркель
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