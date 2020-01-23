Глава Гостаможслужбы получил нового заместителя

Фото: Денис Шендрик (facebook.com/EBA.Ukraine)

Шендрик имеет профильное образование и опыт работы в таможенных органах Украины

Заместителем председателя Государственной таможенной службы Украины стал Денис Шендрик. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Новой таможни.

Отмечается, что он будет координировать направления работы по вопросам таможенных платежей и таможенной стоимости товаров, таможенного аудита, таргетинга таможенных рисков и процедур упрощения и содействия торговле.

Шендрик имеет профильное образование и опыт работы в таможенных органах Украины, в течение нескольких лет возглавлял таможенный комитет Европейской Бизнес Ассоциации.

Напомним, 4 декабря 2019 года Кабинет министров установил победителями конкурса на занятие должностей заместителей председателя Государственной фискальной службы - Дениса Шендрика и Роберта Зелди.

На заседании 12 декабря Кабмин назначил Шендрика заместителем председателя ГФС.

Как известно, Государственная таможенная служба 16 июля получила регистрацию как юридическое лицо в Едином государственном реестре на основании документов, представленных главой ведомства Максимом Нефедовым, а 8 декабря обновленная служба начала работу.

РБК-Украина также писало, глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов заявил об угрозах, которые поступают руководителям таможни со стороны криминалитета, а в некоторых случаях руководителей таможни не допускают к рабочим местам.