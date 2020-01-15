Глава таможни заявил об угрозах со стороны криминалитета

Фото: Максим Нефедов (facebook.com/max.nefyodov)

Угрозы поступают руководителям таможни

Председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов заявил об угрозах, которые поступают руководителям таможни со стороны криминалитета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське радіо".

По словам Нефедова, представители криминалитета угрожают руководителям таможни. Он добавил, что в некоторых случаях руководителей таможни не допускают к рабочим местам.

"Увы, угрожает, и, к сожалению, угрожает не только криминалитет в смысле бандитов. Часто пользуются услугами каких-то карманных общественных организаций или псевдоактивистов, которые не допускают новых руководителей к рабочим местам, и говорят, что те, кто были раньше - это крепкие профессионалы. Ну и что, что немного запятнаны? Зато они хорошие люди, надо сохранять за ними должности ", - пояснил глава ГТС.

Нефедов отметил, что часто криминалитет пользуется услугами правоохранительных органов. Глава ГТС привел пример с обысками у нового руководителя Львовской таможни, которого подозревали во внесении ложных данных в трудовую книжку.

"Это просто методы давления, но это означает, что там мы делаем что-то такое, что вызывает у нечестных дельцов ненависть и желание с нами бороться", - подчеркнул он.

Напомним, 8 грулня в Украине заработала обновленная Государственная таможенная служба. Ночью 8 декабря в аэропорту "Борисполь" обновленная таможня оформила первую экспортную декларацию и первый рейс.

Также РБК-Украина писало, что детективы Государственного бюро расследований разоблачили трех инспекторов Львовской таможни Государственной фискальной службы в злоупотреблении положением. Должностные лица нанесли государству убытков на свыше 2 млн гривен.