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Государственную таможенную службу официально зарегистрировали

Новости » Экономика    16.07.2019 - 14:26
Государственную таможенную службу официально зарегистрировали
Фото: МДержавна таможенная служба (google maps)

ГТС образована после разделения Государственной фискальной службы на две части

Государственная таможенная служба (ГТС) 16 июля получила регистрацию как юридическое лицо в Едином государственном реестре на основании документов, поданны главой ГТС Максимом Нефьодовым. Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

По данным пресс-службы, ГТС получила код ЕГРПОУ 43115923 и находится по адресу: ул. Дегтяревская, 11 г, в г. Киеве.

Следующими этапами в создании новой таможни станут утверждение структуры и штатного расписания службы, создание территориальных органов ГТС, перевод персонала. После этого Кабмин сможет принять распоряжение о возложении обязанностей от Государственной фискальной службы на ГТС, добавили в пресс-службе Минфина.

Государственную таможенную службу официально зарегистрировали

Отметим, в начале марта правительство одобрило запуск разделения Государственной фискальной службы на государственную таможенную службу и Государственную налоговую служу. По результатам конкурса главой Государственной налоговой службы был назначен Сергей Верланов. Главой Государственной таможенной службы был назначен Максим Нефьодов.

Напомним, Кабинет министров Украины на своем заседании 5 июля одобрил План мероприятий по реализации концептуальных направлений реформирования системы органов, реализующих государственную налоговую и таможенную политику.

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