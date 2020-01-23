ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Голова Держмитслужби отримав нового заступника

Новини » Політика     23.01.2020 - 01:28
Голова Держмитслужби отримав нового заступника
Фото: Денис Шендрик (facebook.com/EBA.Ukraine)

Шендрик має профільну освіту та досвід роботи у митних органах України

Заступником голови Державної митної служби України став Денис Шендрик. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нової митниці.

Зазначається, що він буде координувати напрямки роботи з питань митних платежів та митної вартості товарів, митного аудиту, таргетингу митних ризиків та процедур спрощення і сприяння торгівлі.

Шендрик має профільну освіту та досвід роботи у митних органах України, протягом декількох років очолював митний комітет Європейської Бізнес Асоціації.

Нагадаємо, 4 грудня 2019 року Кабінет міністрів встановив переможцями конкурсу на зайняття посад заступників голови Державної фіскальної служби - Дениса Шендрика та Роберта Зелді.

На засіданні 12 грудня Кабмін призначив Шендрика заступником голови ДФС.

Як відомо Державна митна служба 16 липня отримала реєстрацію як юридична особа в Єдиному державному реєстрі на підставі документів, поданих головою відомства Максимом Нефьодовим, а 8 грудня оновлена служба розпочала роботу.

РБК-Україна також писало, що голова Державної митної служби України Максим Нефьодов заявив про погрози, які надходять керівникам митниці з боку криміналітету, а у деяких випадках керівників митниці не допускають до робочих місць.

Рада схвалила закон про новий формат діяльності Держмитслужби В Україні на митниці запрацювали всі сканери вантажних автомобілів
Новини України Государственная таможенная служба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся