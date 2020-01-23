Голова Держмитслужби отримав нового заступника

Фото: Денис Шендрик (facebook.com/EBA.Ukraine)

Шендрик має профільну освіту та досвід роботи у митних органах України

Заступником голови Державної митної служби України став Денис Шендрик. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нової митниці.

Зазначається, що він буде координувати напрямки роботи з питань митних платежів та митної вартості товарів, митного аудиту, таргетингу митних ризиків та процедур спрощення і сприяння торгівлі.

Шендрик має профільну освіту та досвід роботи у митних органах України, протягом декількох років очолював митний комітет Європейської Бізнес Асоціації.

Нагадаємо, 4 грудня 2019 року Кабінет міністрів встановив переможцями конкурсу на зайняття посад заступників голови Державної фіскальної служби - Дениса Шендрика та Роберта Зелді.

На засіданні 12 грудня Кабмін призначив Шендрика заступником голови ДФС.

Як відомо Державна митна служба 16 липня отримала реєстрацію як юридична особа в Єдиному державному реєстрі на підставі документів, поданих головою відомства Максимом Нефьодовим, а 8 грудня оновлена служба розпочала роботу.

РБК-Україна також писало, що голова Державної митної служби України Максим Нефьодов заявив про погрози, які надходять керівникам митниці з боку криміналітету, а у деяких випадках керівників митниці не допускають до робочих місць.