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Кабмин назначил заместителей министра по делам ветеранов и главы ГФС

Новости » Политика     11.12.2019 - 13:22
Кабмин назначил заместителей министра по делам ветеранов и главы ГФС
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Шендрика назначили заместителем председателя Государственной фискальной службы

Кабинет министров назначил заместителем министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Руслана Калинина. Об этом сообщает присутствующий на заседании Кабмина нардеп Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

Кроме того, заместителем председателя Государственной фискальной службы назначили Дениса Шендрика.

Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов получил трех заместителей: первого заместителя Павла Кухту, заместителя Тараса Высоцкого и заместителя-торгового представителя Украины Тараса Качку.

Отметим, правительство одобрило распоряжение, которое даст возможность новосозданной Государственной таможенной службе и ее территориальным органам начать полноценную работу.

РБК-Украина писало, что Кабмин уволил 36 заместителей министров из 12 министерств. В их числе Уляна Супрун.

Напомним, правительство одобрило решение об окончательной отмене бумажного документооборота и переходе на электронный. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, это первый шаг к полноценной цифровизации всего документооборота.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныГФСветераны
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