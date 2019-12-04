ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин одобрил ряд назначений и увольнений в госучреждениях

Новости » Экономика     04.12.2019 - 15:32
Кабмин одобрил ряд назначений и увольнений в госучреждениях
Фото: Кабинет министров (РБК-Украина)

Правительство отправило в отставку Елену Зеркаль и Олега Петренко

Кабинет министров Украины на заседании 4 декабря одобрило ряд кадровых решений. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В частности, Кабинет министров назначил:

  • заместителем министра здравоохранения Дмитрия Коваля;
  • государственным секретарем Минсоцполитики - Елену Богачову;
  • заместителями председателя Фонда государственного имущества Андрея Егорова и Константина Кошеленко.

Правительство уволил:

  • с должности заместителя министра иностранных дел - Елену Зеркаль;
  • с должности главы Национальной службы здоровья - Олега Петренко;
  • с должности первого заместителя главы Государственной службы специальной связи и защиты информации - Александра Чаузова;
  • с должности первого заместителя главы Государственной фискальной службы Сергея Билана;
  • с должности главы Государственной службы по вопросам труда - Романа Чернегу;
  • с должности главы правления Государственного ипотечного учреждения - Андрея Камуза;
  • с должности главыя правления НАК "Надра Украины" Ярослава Климовича.

Кабинет министров возложил временное исполнение обязанностей:

  • главы Национальной службы здоровья Украины на Оксану Мовчан;
  • главы Государственной службы Украины по вопросам труда на Игоря Дегнера;
  • президента НАЭК "Энергоатом" на Павла Павлишина;
  • главы правления Государственного ипотечного учреждения на Вячеслава Фролова.

Кабинет министров установил победителей конкурса на занятие должностей государственной службы категории "А" на должности:

  • главы Украинского института национальной памяти - Антона Дробовича;
  • заместителей главы Государственной фискальной службы - Дениса Шендрика и Роберта Зелди.

Правительство согласовало назначение:

  • исполняющим обязанности главы правления АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" - Саймона Чернявского;

Кабинет министров объявил конкурс на занятие должности первого заместителя главы Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Напомним, на заседании 27 ноября Кабинет министров назначил Татьяну Монахову уполномоченным по защите государственного языка.

Отметим, на заседании 20 ноября Кабинет министров Украины назначил независимых членов наблюдательного совета АО "Ощадбанк", а также независимого члена наблюдательного совета АО "Укрэксимбанк".

Кабмин одобрил запуск работы Государственной таможенной службы Кабмин уволил Зеркаль из Министерства иностранных дел
Новости Украины Кабинет Министров Украиныправительствокадровая политика
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь