Гинуть за Путіна: Камерун розкрив втрати своїх громадян на війні в Україні

Міністерство закордонних справ РФ визнало загибель 16 камерунських солдатів, які брали участь у повномасштабній війні в Україні.

У міністерстві також заявили, що було вжито "необхідних заходів" для зв'язку з родинами загиблих солдатів.

Крім того, сім'ям шести інших громадян Камеруну, які проживають у країні-агресорці, запропонували звернутися до міністерства із "терміновими питаннями", що їх стосуються. Більш детальної інформації у повідомленні не містилося.

Також зазначається, що у березні минулого року міністр оборони Камеруну доручив керівництву різних військових підрозділів країни вжити "суворих надзвичайних заходів" для запобігання дезертирствам серед діючих та відставних камерунських військових.

Найманці в армії РФ

Нагадаємо, що Росія активно залучає громадян африканських держав до участі у війні проти України, нерідко презентуючи такі пропозиції як можливості для навчання або легальної цивільної роботи.